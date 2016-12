Encontro com Escoteiros de Portugal em São Martinho

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, prosseguiram esta semana o seu calendário de visitas à freguesia de São Martinho, onde têm decorrido desde novembro. Desta feita, o Presidente Paulo Cafôfo, acompanhado do respetivo Executivo, e do Presidente da Junta de Freguesia, Duarte Caldeira, reuniu com a Delegação Regional dos Escoteiros de Portugal, sediada na Nazaré.

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal preveem, em todas as freguesias, a auscultação das respetivas forças vivas. Na sede da Direção, Paulo Cafôfo foi recebido pelas chefias, que tiveram oportunidade de fazer uma apresentação ao Executivo camarário daqueles que são os seus quatro agrupamentos no Funchal (n.º 24, 92, 101 e 159 do Corpo Nacional) e do seu alargado programa de atividades. Assumiu destaque a situação do agrupamento 101, que está sediado, neste momento, no edifício do antigo Matadouro do Funchal, que é camarário, num enaltecimento da boa relação da Autarquia com a Delegação.

A presença do Executivo foi mais uma vez enaltecida, com os responsáveis regionais a registarem o interesse demonstrado na visita às instalações e na reunião de trabalho. Paulo Cafôfo fez, por sua vez, um balanço àquilo que têm sido, até agora, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, marcadas por encontros com os mais diversos clubes e associações, ao longo das cinco freguesias por onde a iniciativa já passou, deixando vincado o compromisso de manter um contacto próximo com a Delegação e os respetivos agrupamentos no concelho, à luz das atividades previstas para o centenário do primeiro grupo de Escoteiros na Madeira, que se comemora em 2017.