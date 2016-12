Japoneses criam mulher holográfica

Segundo o jornal britânico The Telegraph, a empresa que criou esta jovem atraente de cabelos azuis explica que o objetivo do projeto é “deixar estas personagens estarem presentes nas nossas vidas diárias de uma forma natural e passarem momentos relaxantes connosco”.

É assim que a nova “criação” saúda os visitantes do site da empresa japonesa Vinclu. A mulher holográfica está “fechada” num dispositivo chamado Gatebox, que já pode ser adquirido no site dos criadores.

