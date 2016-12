Medicamento da BIAL para epilepsia aprovado pela Comissão Europeia na pediatria

A Comissão Europeia aprovou a indicação terapêutica do medicamento da BIAL para a epilepsia, Zebinix® (acetato de eslicarbazepina), para adolescentes e crianças com mais de 6 anos.

O Zebinix® (acetato de eslicarbazepina) está agora indicado em todos os países da UE como terapêutica adjuvante em doentes adultos, adolescentes e crianças com mais de 6 anos de idade com crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária.

Esta aprovação tem como base vários estudos que demonstram a eficácia e segurança deste fármaco, nomeadamente ao nível neurocognitivo (capacidade de concentração, processamento de informação e memória).

A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns em todo o mundo, atinge 50 milhões de pessoas, sendo que só na Europa, onde há 6 milhões de portadores, são detetados todos os anos 100 mil novos casos em crianças e adolescentes.

“É uma grande satisfação receber esta segunda aprovação da Comissão Europeia relativa ao Zebinix, que representa um novo reforço na qualidade e segurança, quer do nosso medicamento, que pode agora ser disponibilizado a crianças e adolescentes, faixas etárias onde novos tratamentos são uma necessidade premente, quer no projeto de Investigação & Desenvolvimento (I&D) de BIAL. É sempre um enorme incentivo perceber que o resultado da nossa aposta em I&D, do nosso empenho e do trabalho de toda a nossa equipa possibilita que mais pessoas, neste caso crianças e adolescentes, podem beneficiar da nossa inovação” revela António Portela, CEO da BIAL.

O acetato de eslicarbazepina representa o primeiro fármaco de patente nacional. Fruto da aposta da BIAL em I&D, este medicamento para a epilepsia representou um marco histórico para a indústria farmacêutica portuguesa quando, em 2009, foi aprovado pela Comissão Europeia. Em 2013, este medicamento foi também aprovado pelo regulador norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA). Atualmente, o acetato de eslicarbazepina é comercializado em vários países europeus (entre os quais o Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e França) e nos EUA e Canadá.

Nos últimos anos, em média, BIAL tem canalizado mais de 20% da sua faturação anual (mais de 40 milhões de euros) para I&D centrada nas neurociências, no sistema cardiovascular e imunoterapia alérgica.

A investigação de novas soluções terapêuticas continuará a ser um dos alicerces da expansão internacional do grupo BIAL, atualmente com produtos disponíveis em mais de 55 países. Em 2015, BIAL abriu filiais em Frankfurt e Londres para reforçar a sua estratégia de internacionalização e a comercialização dos seus produtos de investigação própria na área das neurociências, um medicamento para a epilepsia e um do novo tratamento para a doença de Parkinson.