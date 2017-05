Cafôfo visitou Igreja do Imaculado Coração de Maria

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou esta semana a Igreja do Imaculado Coração de Maria, onde se reuniu com o pároco João Carlos Gomes, no âmbito dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal.

O Vereador Miguel Silva Gouveia e o Presidente da Junta de Freguesia do Imaculado, Gonçalo Aguiar, estiveram igualmente presentes nesta reunião de trabalho, que teve como objetivos abordar a ação social da Paróquia, aferir as suas dificuldades e perceber como é que a Autarquia e a Junta de Freguesia podem ajudar a potenciar as suas atividades.

Paulo Cafôfo agradeceu “a amabilidade da receção”, reforçando que “um dos propósitos centrais dos Encontros com as Pessoas foi ouvir as forças vivas de cada freguesia e tentar desenvolver mecanismos para otimizar um trabalho em rede, que já fazemos, mas que, através destes contactos de proximidade, pode sempre ser aprimorado”.

O Presidente quis perceber a extensão da intervenção da Paróquia junto das famílias com mais dificuldades do Imaculado e aludiu, na ocasião, aos programas sociais da Câmara Municipal do Funchal, onde se destacam os Programas Ocupação e Formação em Contexto de Trabalho, o Apoio à Natalidade e à Família e o Subsídio Municipal de Arrendamento, considerando “que todos têm a ganhar se este encaminhamento for reforçado ao nível dos vários parceiros sociais”.

Foi, igualmente, abordada a beneficiação de edifícios municipais que estão cedidos à Paróquia para fins sociais e o melhoramento de algumas acessibilidades na freguesia.

Por fim, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração da Maria, na pessoa do seu Presidente, Gonçalo Aguiar, assinou um protocolo de apoio às atividades da Paróquia e de ajuda às suas despesas correntes, com o pároco João Carlos Gomes, “um voto de confiança e reconhecimento para com todo o trabalho que tem sido feito a este nível, e que importa aprofundar”, disse Gonçalo Aguiar.