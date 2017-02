CMF consolida taludes afetados pelos incêndios

A Câmara Municipal do Funchal aprovou esta semana, em Reunião de Câmara, o lançamento dos concursos públicos para dois projetos de consolidação de escarpas afetadas pelos incêndios de agosto de 2016, consoante anunciou Paulo Cafôfo. Tratam-se dos taludes na Levada dos Moinhos/Rua 5 de Outubro e na Rua Dr. Ernesto de Oliveira (junto à Ribeira de João Gomes).

Paulo Cafôfo explicou que a CMF fez logo após os incêndios “a limpeza dos taludes que apresentavam maior perigosidade”, mas que agora é preciso passar à fase seguinte, ou seja, “consolidá-los de uma forma estrutural, através da elaboração de projetos de engenharia. Até setembro teremos todas estas obras no terreno”, garantiu o Presidente, que conta candidatar outras obras ao programa POSEUR.

Recorde-se que a Câmara Municipal do Funchal deu início logo no rescaldo dos incêndios às intervenções estruturais nas escarpas do concelho que foram atingidas pelos incêndios, tendo avançado, de imediato, com um milhão de euros vindo diretamente do orçamento municipal, e que obrigou a divergir verbas de diversas rubricas orçamentais, para garantir o mais rapidamente possível a segurança de pessoas e bens.

A Autoridade de Gestão Nacional do POSEUR reconheceu depois a resposta indispensável e que se impunha, no sentido de prevenir acidentes cuja gravidade seria sempre muito elevada, com a comparticipação dos trabalhos, numa altura em que estes já se encontravam concluídos.