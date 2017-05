Maquete gigante do Funchal no átrio dos Paços do Concelho

O átrio da Câmara Municipal do Funchal passou a contar, a partir de ontem, com uma maquete gigante da cidade, que representa a fotografia do concelho, na totalidade do seu perímetro. O Presidente Paulo Cafôfo acompanhou a instalação e acredita que este será um “documento privilegiado para a ilustração do que é o território do Funchal para madeirenses e visitantes. É uma maquete imponente, que vai cativar todos quantos passarem por cá e que enriquece bastante esta que é a nossa porta de entrada.”

A maquete em questão foi usada até agora como instrumento de trabalho do Gabinete da Cidade, liderado pelo Arquiteto Paulo David, segundo explicado pelo mesmo. “Esta traduz uma radiografia da cidade, que foi a primeira análise a fazer para a compreensão do que era o corpo do concelho. Para nós, foi um documento determinante para a perceção da instalação do homem no território e o ponto de partida para o nosso trabalho.”

A maquete “continuará a ser um instrumento de análise” para o Gabinete, segundo Paulo David, mas agora, com a assunção de novas tarefas a desenvolver, foi possível instalá-la dos Paços do Concelho, para usufruto de locais e visitantes, “que não lhe ficarão indiferentes.”