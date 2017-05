Algarve eleito “Marca de Confiança 2017”

O Algarve recebeu, no passado dia 11 de Maio, o troféu “Marca de Confiança 2017” na categoria “Regiões de Turismo”, galardão que foi entregue ao destino pelo segundo ano consecutivo e que, segundo a Região de Turismo do Algarve, “vem comprovar a confiança que o destino suscita nos consumidores nacionais”.

“O sucesso da atividade turística depende das relações de confiança e de uma forte componente emocional que se possam criar entre um destino e os seus visitantes, sem as quais nenhum destino consegue sobreviver e promover-se. É aqui que reside a importância e a satisfação de ver o Algarve eleito pelo segundo ano consecutivo Marca de Confiança dos consumidores”, congratula-se Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Os prémios “Marca de Confiança” são entregues anualmente pelas Selecções do Reader´s Digest, com base na votação dos seus leitores, e, este ano, o Algarve destacou-se pela qualidade, obtendo uma classificação neste parâmetro de 4,5 pontos em cinco possíveis, bem como pela relação custo/benefício e pela perceção das necessidades do cliente.

“Estar no topo das preferências traz-nos responsabilidades acrescidas, pois significa que precisamos de investir na melhoria contínua da nossa oferta para manter a satisfação e a afinidade dos nossos turistas com a região”, acrescenta Desidério Silva.

Estes galardões visam identificar anualmente as marcas em que os consumidores mais confiam e avaliar os níveis de confiança em produtos e serviços de 60 categorias, permitindo às empresas aferir o índice de fidelidade dos seus clientes. Não dependem de candidaturas ou inscrições, resultando dos votos de um painel de assinantes das Selecções do Reader’s Digest.