Mortos foram lembrados junto ao Consulado

O Movimento Civil “Luso-venezolanos Por La Verdad”, que se manifestou hoje de manhã em frente ao Consulado da Venezuela no Funchal, fez questão de lembrar os que foram mortos nas últimos semanas, nas manifestações que têm decorrido nas ruas na Venezuela e que têm suscitado confrontos com as forças militares.

Várias cruzes simbólicas, expondo os nomes e idades dos mortos, foram colocadas junto ao Consulado para mostrar que tem havido mortes e que se a situação não melhorar muitos mais vão se juntar a estas vítimas. Fotos: SS