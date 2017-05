Manifestação no Funchal realçou que “há fome na Venezuela”

Foram cerca de 30 os que se manifestaram, na manhã desta quarta-feira, por volta das 08:30H, em frente ao Consulado na Venezuela no Funchal. O objetivo, segundo Enrique Vieira, do Movimento Civil “Luso-venezolanos Por La Verdad”, era transmitir ao Cônsul Félix que o povo está preocupado com a situação vivida na Venezuela.

Nas palavras proferidas nesta iniciativa, tanto pela organização como por alguns dos presentes, garantiram à nossa reportagem que há fome na Venezuela e que as famílias estão “matando a fome no lixo”, e lamentam que ainda haja quem diga o contrário para tentar passar uma mensagem que não é a verdadeira. Apelam por ajuda, por uma solução por parte dos governos, das embaixadas, dos consulados. A manifestação terminou sem que tivessem chegado à fala com o Cônsul, por este estar ausente do Consulado. Ficou, porém, a promessa de voltarem ao mesmo local em breve. Fotos: SS