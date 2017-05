MSC Cruzeiros aumenta oferta de entretenimento

A MSC Cruzeiros, maior companhia cruzeiros privada de do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, continua a aumentar a sua oferta de entretenimento para famílias, disponibilizando aos clientes mais novos a oportunidade de serem as novas estrelas na segunda temporada da popular série online ‘Kelly & Kloe’ através das audições a bordo que se encontram já abertas.

Na sequência do sucesso da primeira temporada da série Kelly & Kloe e acompanhando a experiência a bordo, a MSC Cruzeiros está a desenvolver uma segunda temporada que consiste em quatro episódios, cada um com o seu próprio tema: um a bordo do novíssimo navio MSC Meraviglia, episódios temáticos para o Halloween e para o Natal e um episódio especial, Masquerade.

Até à data, a série online e o seu trailer já foram vistos por mais de 1.5 milhões de pessoas através do website e dos canais de social media, bem como por mais de 40,000 crianças que participaram no dia de experiência a bordo Kelly e Kloe – onde a diversão da série é tornada real através de uma grande variedade de actividades, uma das muitas actividades especialmente criadas para crianças de todas as idades.

A MSC Cruzeiros disponibilizou audições para crianças com idades entre os 8 e os 17 anos, para um número de personagens que irão desempenhar papéis importantes na nova série. As audições encontram-se abertas para todas as crianças durante o cruzeiro e serão filmadas através de uma experiência no ecrã verde, onde as crianças vão representar a música e a dança da série, bem como terão de explicar para a câmara a razão pela qual gostariam de participar na nova temporada. Os pais terão também a possibilidade de adquirir este vídeo como recordação do seu cruzeiro.*

Matteo Mancini, Director de Entretenimento para Crianças da MSC Cruises afirmou que: “Tanto a bordo como em terra, a Kelly & Kloe provou ser bastante popular entre os nossos viajantes em 2016 e estamos muito contentes por estarmos já a produzir uma segunda temporada da série online para os fãs. Na MSC Cruzeiros esforçamo-nos para oferecer o melhor entretenimento de uma forma única e emocionante – e é por isso que estamos tão entusiasmados em termos a possibilidade de oferecer às nossas crianças a oportunidade de integrarem o elenco da segunda temporada – as audições já se encontram abertas em todos os navios da nossa frota.”

Todas as inscrições recebidas por toda a frota da MSC Cruzeiros serão reunidas e revistas por um painel júris, incluindo membros da secção de Entretenimento da MSC Cruises, bem como pelo Escritor, Produtor e Realizador da série. Entre eles, estão incluídos Roberto Cuccarini, Roberto di Napoli e Andrea Parodi, bastante conhecidos pela seu trabalho na TV e produções musicais no teatro. Os castings estarão a decorrer até Janeiro de 2018 e os personagens serão seleccionados nos meses de Junho, Setembro, Novembro 2017 e em Janeiro de 2018.