Vasco Cordeiro orador na Conferência do Dia Europeu do Mar

O Presidente do Governo dos Açores participa quinta-feira, em Poole, no Reino Unido, a convite da Comissão Europeia, na Conferência que assinala o Dia Europeu do Mar.

Vasco Cordeiro, que também representará a Conferência das Regiões Periféricas Marítimas (CRPM), de que é presidente, será orador no painel sobre o tema “Desenvolvimento Sustentável dos Mares – oportunidades e desafios”, em que também participa, entre outros, Bernhard Friess, Diretor para a Política Marítima e Economia Azul da Direção Geral Assuntos Marítimos e Pescas da Comissão Europeia.

A Conferência do Dia Europeu do Mar de 2017 tem como tema central “O futuro dos nossos mares” e conta com a participação de Karmenu Vella, Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas.

O Dia Europeu do Mar, lançado oficialmente em 2008, em Estrasburgo, celebra-se anualmente a 20 de maio com o objetivo de sensibilizar as instituições e os cidadãos europeus para a importância do mar no seu dia-a-dia, para a economia e para a criação de emprego, tanto nas comunidades costeiras, como em zonas sem acesso ao mar, um pouco por toda a Europa. O principal evento do Dia Europeu do Mar é a Conferência, organizada numa região diferente em cada edição.