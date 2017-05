Luaty Beirão na 43ª edição da Feira do Livro do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 43ª edição da Feira do Livro do Funchal, que vai decorrer, este ano, entre os dias 26 de maio e 4 de junho.

A Feira 2017 conta com a presença de mais de 60 autores, entre os quais se destacam o jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho, o humorista Ricardo Araújo Pereira e o ativista angolano Luaty Beirão. A estes nomes, acrescentam-se Mário Zambujal, João de Melo, Teolinda Gersão, Rita Ferro ou a britânica Lesley Pearse, entre vários outros. Serão 23 apresentações de livros em 10 dias, 8 lançamentos e 6 edições da Câmara Municipal, entre as quais é de referir o livro “História do Povo da Madeira no dia 25 de abril”, de Raquel Varela.

A Feira do Livro 2017 terá como temas centrais os Direitos Humanos, a Inclusão e a Literatura Infantojuvenil, e contará, igualmente, com a participação de 5 novas editoras a nível nacional, perfazendo um total de 29 editoras, alfarrábios e livreiros. Numa programação cultural profundamente marcada pela promoção da Literatura, destacam-se, igualmente, vários espetáculos de alta qualidade no Teatro Baltazar Dias: é o caso do último espetáculo deste ano do Teatro Nacional D. Maria II no Funchal, ao abrigo da Rede EUNICE, chamado “As Criadas”, e que foi considerado a peça do ano 2016 (a 26 de maio, Dia de Abertura); duas apresentações do espetáculo “Olívia e Eugénio”, de Filipe La Féria; e a apresentação do novo livro do músico Diogo Piçarra, com base na reinterpretação da obra de Fernando Pessoa.

A Avenida Arriaga terá, por sua vez, dois palcos durante a Feira do Livro 2017, onde vão passar 17 bandas e músicos regionais, a que se somam 15 momentos de animação de rua, 1 sessão de cinema ao ar livre, com uma sessão especial do Shortcutz Funchal, e 1 sessão de showcooking, a partir da obra gastronómica de Cátia Goarmon. No Largo da Restauração, ficará instalado o pavilhão infantojuvenil, com atividades diárias para os mais novos, entre as 10h e as 20h, num total de 35 iniciativas. No Dia da Criança, a 1 de junho, haverá um espetáculo próprio.

A Feira do Livro vai funcionar todos os dias entre as 10h e as 21h30, e às sextas, sábados e domingos até às 22h. O evento poderá ser seguido, no que diz respeito ao programa e à cobertura, na página oficial, em Feira do Livro do Funchal.