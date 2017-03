MSC Cruzeiros realiza o primeiro cruzeiro com partida do Porto Cruise Terminal

A MSC Cruzeiros anunciou que o MSC Magnifica realizará a sua escala inaugural no porto de Leixões em Março de 2018, oferecendo assim aos portugueses a possibilidade de realizar dois cruzeiros únicos e tornando-se na primeira companhia de cruzeiros a possibilitar um cruzeiro com partida do Porto Cruise Terminal,em Leixões.

Em 2018 será possível viajar do Brasil a Leixões com a MSC Cruzeiros usufruindo de um pacote especial que incluí o voo do Porto até São Paulo via Lisboa antes do cruzeiro, as taxas de aeroporto, os transfers, o cruzeiro e ainda uma noite de hotel em São Paulo, com preços desde de €1.509*, por pessoa, em camarote duplo. Com partida de Santos no dia 11 de Março de 2018, estará disponível a bordo do MSC Magnifica uma inesquecível Grand Voyage de 15 dias/ 14 noites fazendo ainda escala em magníficos locais como Rio de Janeiro, Búzios, Salvador da Bahia e Funchal, antes de desembarcar em Leixões no dia 25 de Março de 2018.

Para que aproveitem este cruzeiro da melhor maneira, os passageiros terão já incluído na tarifa o pacote de Bebidas às Refeições – Restaurante que permite um consumo ilimitado de bebidas às refeições incluindo vinho da casa, cerveja de pressão, refrigerantes e água mineral durante o almoço e o jantar. Para além das bebidas, neste Pacote estão ainda incluídas três excursões MSC seleccionadas em três portos de escalas diferentes, bem como 30% de desconto sobre todos os serviços de lavandaria, para que os passageiros não tenham de se preocupar com nada.

Cruzeiro Leixões – Hamburgo

Para os portugueses que preferirem embarcar em Portugal para uma aventura pelos encantos do Norte da Europa, a MSC Cruzeiros disponibiliza um cruzeiro de 7 dias/ 6 noites com embarque em Leixões e com destino a Hamburgo, com preços desde €340*, por pessoa, em camarote duplo. Com partida de Leixões no dia 25 de Março de 2018 a bordo do MSC Magnifica, os portugueses terão a oportunidade única de conhecer seis países diferentes numa só viagem, realizando escala em La Corunha, Espanha, Southampton, no Reino Unido, Le Havre, em França e finalmente, Hamburgo, na Alemanha, onde poderão apreciar as maravilhosas paisagens dos países do Norte. Estão também disponíveis vários voos com ligação de Hamburgo ao Porto a 31 de Março, o último dia do cruzeiro, para que os portugueses regressem a casa no maior conforto antes da Páscoa.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros em Portugal, afirma que: “É com grande orgulho que a MSC Cruzeiros será o primeiro operador a realizar o primeiro cruzeiro com embarques no magnífico Porto Cruise Terminal, eleito o Melhor edifício do Ano. Estamos em constante análise para a possibilidade de proporcionarmos aos portugueses cada vez mais cruzeiros com embarque e desembarque em portos nacionais, bem como de disponibilizar novos destinos aos viajantes da MSC Cruzeiros em todo o mundo. Após a cidade do Porto ter sido considerada Património da Humanidade e a única eleita 3 vezes Melhor Destino do Ano, nomeadamente em 2012, 2014 e, mais recentemente em 2017, é com grande satisfação que a MSC Cruzeiros disponibiliza em 2018, a bordo do MSC Magnifica, um cruzeiro rumo à Europa do Norte e outro com embarque em Santos (Brasil) e com a possibilidade de desembarque no Porto Cruise Terminal, em Leixões.”