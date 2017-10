MSC Cruzeiros implementa tecnologia inovadora de detecção de Homem ao Mar

Shares

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, e na América do Sul, anunciou um inovador sistema de videovigilância oferecendo uma segurança a bordo ainda maior. Pioneiro na indústria, este avançado sistema altamente qualificado foi desenvolvido pela MSC Cruzeiros em colaboração com os líderes mundiais em segurança tecnológica, Bosch e a Hewlett Packard Enterprise.

O sistema integrado anunciado hoje abrange uma operação ainda maior da MSC Cruzeiros de modo a optimizar ainda mais a monitorização da segurança a bordo do navio e permitirá, entre outras características, uma intervenção mais rápida no caso improvável de uma pessoa ou um objecto cair ao mar. Após uma fase piloto de abrangentes testes de esforço concluídos com sucesso e contínuas actualizações de software, o sistema de análise e captação de imagem inteligente encontra-se agora operacional – inicialmente no mais recente navio da MSC Cruzeiros, o MSC Meraviglia.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman de MSC Cruises, afirmou que: “A segurança e o bem-estar dos nossos viajantes e tripulação foi sempre a nossa maior prioridade. Neste sentido – e uma vez que a inovação tem sido desde o primeiro dia fundamental para o caminho que temos vindo a seguir e a desenvolver novas funcionalidades para os nossos navios – criámos uma solução altamente inovadora que, através do uso de tecnologia de nível militar, vai permitir que o comando do navio tome acções imediatas, caso seja necessário. Enquanto um navio no mar é um ambiente desafiante para monitorização de vídeo segurança rigorosa e para o funcionamento de equipamentos de alta tecnologia, as nossas equipas conseguiram desenvolver um sistema que é simultaneamente rigoroso, estável e de confiança.”

O novo sistema de segurança da MSC Cruzeiros consiste numa abrangente protecção inteligente de câmaras de vídeo ópticas e térmicas que oferecem uma constante e ampla vigilância ao longo das áreas exteriores mais importantes do navio. Todas as imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para uma Sala de Segurança Central onde as transmissões serão monitorizadas juntamente com todos os restantes inputs provenientes das 1,200 camaras HD CCTV a bordo do navio.

O Departamento de Segurança da MSC Cruzeiros e especialistas da Bosch e da Hewlett Packard Enterprise trabalharam em conjunto ao longo de 14 meses de modo a ir ao encontro dos exigentes requisitos de segurança e criar a configuração de vigilância correcta. Enquanto um componente-chave na infraestrutura de vigilância é a instalação de hardware altamente resistente (câmaras, estrutura, base) que resiste a condições difíceis no mar, uma parte significativa do processo é programar o software de tal forma que permita disponibilizar dados fiáveis e rigorosos. De modo a aumentar ainda mais a precisão das imagens de vídeo capturadas, estas serão processadas e analisadas por dois sistemas de processamento de imagem independentes.

Este duplo sistema de segurança permitiu reduzir significativamente a margem de erro para alertas falsos – tipicamente causados por movimentos naturais tais como ondas, reflexos do sol ou da lua, ou um pássaro, disparando o alarme. Estas interferências comuns geralmente representam desafios significativos para a actual tecnologia CCTV a bordo. Através de mais de 25.000 horas de análise de vídeo, testes de software intensivos e actualizações algorítmicas contínuas, o sistema alcançou um nível de precisão confirmado de 97%.

Em caso de alarme, um sinal de luz e sonoro vão alertar o Oficial de Segurança do navio no Centro de Segurança, que poderá imediatamente ligar-se ao sistema e adquirir todas as imagens e dados, e, se necessário, retirar e rever as imagens de vídeo. O Oficial de Segurança tem acesso directo ao comando do navio na ponte para permitir acção imediata.

Este novo sistema de detecção de homem ao mar foi desenvolvido para optimizar ainda mais os aspectos de segurança para todos os tripulantes a bordo do navio. A MSC Cruzeiros está a trazer para o mar alguns dos mais recentes avanços da tecnologia centrada no cliente, investimentos na inovação, tecnologia marítima de última geração e a segurança tem sido a base na estratégia da companhia.

O sistema já se encontra operacional no MSC Meraviglia e é o primeiro a ser lançado na indústria. Ao longo do tempo, sistemas integrados semelhantes serão desenvolvidos e implementados em toda a frota da MSC Cruzeiros.