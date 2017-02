MSC Cruzeiros oferece Tudo Incluído no Verão em Cuba

A MSC Cruzeiros lançou uma promoção única com a oferta do pacote de ‘Bebidas Tudo Incluído’ para partidas seleccionadas a bordo do MSC Opera este Verão. Entre Abril e Novembro será possível desfrutar ao máximo dos cruzeiros de oito dias/sete noites com partida de Havana e pelas Caraíbas usufruindo da oferta de bebidas ilimitadas 24 horas com preços a partir de €1.404*, por pessoa, em camarote duplo, com voos, transfers e cruzeiro incluídos.

O pacote tudo incluído, ‘Pacote Bebidas Tudo-Incluído – Restaurante & Bar’, da MSC Cruzeiros, ou equivalente consoante o destino, inclui consumo ilimitado de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas incluindo vinho a copo, cerveja à pressão, refrigerantes, água mineral, café e outras bebidas quentes e uma vasta selecção de bebidas e cocktails da lista do bar, bem como take away de gelados em cone ou copo.

Para quem sempre sonhou com umas férias de Verão em Cuba com tudo incluído, a bordo do MSC Opera será possível desfrutar de dois itinerários diferentes de sete noites, com partida de Havana. Entre 15 de Abril e 25 de Novembro, é só escolher entre um itinerário com escala em Montego Bay, George Town, Cozumel ou por outro lado com paragens na Cidade de Belize, na Isla de Roatan, Costa Maya e ainda na Isla de la Juventud, sempre com tempo suficiente para conhecer o melhor que Havana tem para oferecer antes da partida.

O MSC Opera será o “hotel” da capital durante dois dias, para que seja possível os viajantes descobrirem Havana ao seu ritmo ou através das excursões da MSC Cruzeiros, antes de partirem à descoberta das fabulosas Caraíbas. Assim, será possível deambular pelo encanto da Cidade Velha, conhecer a praia de Varadero e as vistas na Ponte Bacunayagua, ou simplesmente apaixonar-se pela arquitectura colonial, pela marginal Malecón e pelo Hotel Nacional.