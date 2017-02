Assinatura de Contrato de Construção de Salva-Vidas Classe “Vigilante II”

Três meses decorridos, desde a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Arsenal do Alfeite S.A (AA), a Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional, que estabelece as bases para a futura aquisição de 4 embarcações salva-vidas tipo L150-SV, assina-se hoje, dia 21 de fevereiro, pelas 11h30, o contrato, que visa a construção de duas das referidas lanchas, já a partir de 2017.

O ato será presidido pelo Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, e o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

Em Portugal, o Arsenal do Alfeite apresenta capacidades de construção e reparação diferenciadoras para a classe de embarcações em causa, a par de uma equipa técnica altamente qualificada, o que permite dar resposta às necessidades da Autoridade Marítima Nacional, em particular do Instituto de Socorros a Náufragos, na sua nobre missão de salvar vidas humanas no mar.

O valor do contrato para a construção das duas lanchas salva-vidas ascende a 3 milhões de euros (IVA incluído) e a entrega das embarcações ocorrerá no início, a primeira, e no final, a segunda, do ano de 2018.

Trata-se de um momento marcante para a AA e seus trabalhadores, sendo de realçar o impacto na Região e no Pais. O Estaleiro retoma assim a sua atividade de construção, contribuindo para a dinâmica do sector da Indústria Naval na Área Metropolitana de Lisboa.