Madeira escolhida para representar Portugal na série Ibero-americana das Moedas Comemorativas

A Região Autónoma da Madeira foi escolhida, pela Casa da Moeda, para representar Portugal na série Ibero-Americana “Maravilhas da Natureza”, no Plano das Moedas Comemorativas 2017. Na moeda que representa Portugal surge, assim, uma flor endémica da Madeira – o Gerânio – que se associa à beleza natural de outros 8 países, nomeadamente Argentina, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, Nicarágua, Paraguai e Perú.

Presente na cerimónia de apresentação deste Plano Comemorativo, a Diretora Regional do Turismo, Kátia Carvalho, fez questão de sublinhar a «honra desta escolha», sobretudo pela mesma considerar a «Madeira como uma maravilha da natureza», entre as muitas existentes no nosso país.

Este ano serão, assim, emitidas moedas de coleção dedicadas a Álvaro Siza Vieira (série Arquitetura Portuguesa), ao campeão olímpico Carlos Lopes (série Ídolos do Desporto), à rainha D. Maria Bárbara de Bragança (série Rainhas da Europa), ao Centenário das Aparições de Fátima, aos Caretos de Trás-os-Montes (série Etnografia Portuguesa), às maravilhas naturais da ilha da Madeira (série Ibero-Americana), à Idade do Ferro e do Vidro (série Europa – Idades da Europa) e ao tema O Futuro (série Desenhar a Moeda), enquanto as moedas correntes assinalam os 150 Anos da Segurança Pública e os 150 Anos do Nascimento de Raul Brandão.