“Manter a autenticidade dos Açores deve ser uma prioridade”

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Angra do Heroísmo, que os Açores devem consolidar o destino turístico através da sua qualificação e do destaque das caraterísticas que permitem manter a autenticidade da Região.

Marta Guerreiro, que falava no final de uma reunião com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, frisou a necessidade da existência de “mais atrações, mais pontos de observação das paisagens açorianas, mais atividades ligadas ao turismo de natureza, que é uma aposta muito importante para o Governo Regional”, contribuindo para atenuar a sazonalidade do destino, enquanto uma aposta na divulgação de produtos que potenciam as particularidades da Região.

Ainda sobre a qualificação dos serviços turísticos, está previsto o desenvolvimento de ações que concorram para a qualificação da oferta turística da Região através da aposta na formação, da qualificação e incremento dos pontos de interesse turístico, da reestruturação dos postos de turismo com a aquisição de equipamentos e materiais que permitam melhorar a prestação de serviços de informação aos turistas.

Relativamente aos produtos a desenvolver na ilha Terceira, a Secretária Regional realçou que, para além de um turismo de natureza, em terra e no mar, o trabalho será continuado numa perspetiva de evidenciar “as particularidades de cada uma das ilhas”, dando destaque às “questões da cultura, do património, das festividades, sem nunca esquecer a parte gastronómica e do vinho”.

Os mercados alvo são, sobretudo, a Alemanha, Reino Unido, Holanda, Escandinávia, França, Espanha, Itália, Portugal, Canadá e EUA para um segmento de casais jovens, famílias com filhos e reformados.

Nesta deslocação à Terceira, a titular da pasta do Turismo vai também reunir-se com representantes de empreendimentos turísticos e agentes de viagens da ilha, dando continuidade à política de proximidade com as entidades do setor, já iniciada nas ilhas do Pico e do Faial, e que envolverá todas as ilhas do arquipélago.