“Aposta no mercado alemão é para manter”

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Berlim, que a aposta no mercado alemão deve ser mantida e reforçada, uma vez que se trata de um dos principais países emissores, representando 14,1% das dormidas nos Açores em 2016, com um crescimento de 19,1% face ao ano anterior.

Marta Guerreiro, que falava na Feira Internacional de Turismo, frisou que a Alemanha já se estabeleceu, de forma constante e contínua, como um dos mercados turísticos estrangeiros mais importante para os Açores. “Os Açores estão posicionados como um destino de natureza, com forte concentração no turismo ativo e numa diversidade de experiências, caraterísticas que fazem com que a Região se encontre dentro das motivações a nível internacional”, afirmou.

Segundo Marta Guerreiro, os alemães procuram os Açores pela diversidade da oferta dos produtos turísticos, em terra e no mar, como é o caso dos trilhos, do mergulho e da observação de cetáceos. “Para além das nossas especificidades, o crescimento deste mercado emissor deve-se a vários fatores, nomeadamente a relevância da promoção do destino junto dos operadores turísticos locais e a eficácia das acessibilidades”, salientou.

Em 2017, existem cinco voos diretos semanais da Alemanha para os Açores, tendo Marta Guerreiro manifestado a convicção de que este país “continuará a desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento do turismo na Região”.

A Secretária Regional considerou “fundamental” a presença dos Açores na Feira Internacional de Turismo de Berlim, a maior feira europeia de turismo, salientando que representa uma “excelente” oportunidade para conhecer parceiros e gerar negócios para os expositores participantes.

Marta Guerreiro frisou ainda que este certame constitui uma “ótima oportunidade” para os visitantes descobrirem os Açores, recolhendo informações turísticas da Região enquanto um potencial destino de férias.