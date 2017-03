Grupo Renascença Multimédia entrega donativos à Liga dos Bombeiros Portugueses

Na campanha de Natal de 2016 as quatro rádios do Grupo Renascença Multimédia desafiaram todos os ouvintes a ajudar a Liga dos Bombeiros Portugueses, para que pudessem substituir equipamentos, tão importantes no combate aos fogos e na proteção de todos.

A campanha “Juntos pelos Bombeiros” conseguiu angariar 150 mil e 150€. É este o resultado da generosidade dos portugueses.

Para Padre Américo Aguiar, Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, “Nunca é demais sermos gratos e termos memória para enaltecer os atos maiores que os soldados da paz nos dedicam. Do auxílio ao cidadão anónimo da mais recôndita localidade de Portugal, ao mais mediático socorro. 24h/dia, 7 dias/semana. Quisemos prestar-lhes homenagem fora do calendário da fatídica época de incêndios… quisemos chamar atenção para os que perderam a vida ao nosso serviço, para as suas famílias e para os que no dia seguinte continuaram a dar vida ao lema “vida por vida”. A tudo isto que concretizámos com a ajuda de tantos portugueses, e de um modo muito especial com a participação do senhor Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa, associamos a partilha material de milhares de ouvintes… Muito, muitíssimo obrigado a todos. Obrigado Bombeiros de Portugal.”