Conferência “Urbanismo à Luz do Desenvolvimento e da Sustentabilidade” nos Paços do Concelho

A Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolhe amanhã, dia 10 de março, a Conferência “Urbanismo à Luz do Desenvolvimento e da Sustentabilidade”, organizada pelo Centro de Estudos Judiciários e pela Ordem dos Advogados, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, fará a sessão de abertura, pelas 9h30. A Conferência é gratuita, mediante inscrição através do email crmadeira@crm.oa.pt .