O programa «Empreende Já» recebeu cerca de 800 candidaturas na primeira fase. Estes jovens são, maioritariamente, provenientes da região Norte e apresentaram candidatura individual, tendo manifestado a intenção de desenvolver projetos centrados na economia social ou de criar empresas.

Os processos serão agora analisados por um júri constituído pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, que promove o programa, bem como pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

Os jovens cujas candidaturas forem aprovadas serão apoiados, durante seis meses, com uma bolsa de cerca de 700 euros e terão de frequentar 250 horas de formação em áreas transversais à ação empreendedora. Terão ainda apoio técnico personalizado (tutoria), com vista à estruturação e sustentabilidade do projeto.

Posteriormente, serão selecionados 90 projetos para a segunda fase do programa «Empreende Já», concebidos pelos jovens empreendedores que apresentem, individualmente ou em grupo, registo/início de atividade ou certidão do ato constitutivo de associação ou empresa. Cada um destes projetos contará com um apoio de dez mil euros.

Destinado a jovens em situação nem-nem (nem a estudar, nem a trabalhar, nem em formação), o «Empreende Já» promove uma cultura empreendedora centrada na criatividade e na inovação, assegurando a capacitação de jovens para o desenvolvimento de projetos que visem a constituição de empresas ou de entidades da economia social. O programa visa, particularmente, a criação de postos de trabalho por e para jovens em situação nem-nem.