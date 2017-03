Arquipélago da Madeira na corrida aos Publituris Portugal Trade Awards

Com três nomeações, o Arquipélago da Madeira está mais uma vez na corrida aos prémios Publituris Portugal Trade Awards, concurso promovido pelo Jornal Publituris e que pretende distinguir os melhores do ano no setor do Turismo, com a votação a decorrer até ao dia 10 de Março em premios.publituris.pt.

A entrega dos prémios irá decorrer no próximo dia 15 de Março, pelas 11h, no PT Meeting Center (auditório KeyforTravel da BTL), numa cerimónia com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

A representar a Madeira, estão a concorrer o Belmond Reid’s Palace e o The Cliff Bay, ambos no Funchal, na categoria de Melhor Luxury Hotel e o Hotel Jardim Atlântico, situado em Prazeres, na categoria de Melhor Green Hotel.

Os nomeados foram escolhidos pela redação mas os vencedores resultam de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter da Publituris (40%) e os votos do Júri (60%).

Nas palavras da Diretora do Jornal, Carina Monteiro: “Os Publituris Portugal Trade Awards são, à semelhança dos prémios que entregamos em Setembro, uma forma de premiar o que de melhor se faz ao nível do Turismo em Portugal e, assim, reconhecer um dos sectores com maior relevância para a Economia em Portugal”.