Ordem dos Advogados promove conferência sobre “Direito do Trabalho”

Shares

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados reconhecendo a importância do Direito do Trabalho, promoverá, na próxima sexta-feira, dia 20 de outubro, no auditório do Centro de Estudos da História do Atlântico, a Conferência do “Direito do Trabalho” que contará com a presença, como preletores, do Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Professor Doutor Júlio Gomes, do Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dr. Rui Assis, e dos Drs. Ricardo Nascimento e Paulo Sousa Pinheiro. A Sessão de Abertura contará com a presença do Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Dr. Brício Martins de Araújo, do Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Juiz Desembargador Paulo Barreto e do Diretor Regional do Trabalho, Dr. Savino Correia, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.