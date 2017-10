“Farmácias Amigas do Viajante” venceu Prémio João Cordeiro 2017

Shares

O projeto “Redes das Farmácias Amigas do Viajante”, foi o vencedor da edição de 2017 do Prémio João Cordeiro – Inovação em Farmácia, no valor de 20 mil euros. O anúncio foi feito na cerimónia de entrega do prémio que contou com as presenças do Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Paulo Cleto Duarte, o Presidente do Júri, Diogo de Lucena, professor da Universidade Nova, e o Vice-Presidente do Infarmed, Rui Ivo.

Aproveitando a rede de farmácias comunitárias e o conhecimento especializado do farmacêutico, o projeto pretende apoiar o viajante na prevenção da doença antes, durante e após a viagem através de um aconselhamento adequado, fácil e ágil, com recurso a um portal de internet e uma aplicação móvel. O portal permite a interação com o sistema a farmacêuticos e médicos aderentes, enquanto que a app é utilizada pelos viajantes com informação sobre medicação, riscos e cuidados a ter no destino. Foram estes objetivos que levaram o júri a premiar o projeto de João Luís Batista, médico, Presidente do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Beira e parceiro da Universidade da Beira Interior.

Nuno Pombo, parceiro do projeto, aceitou o prémio em representação de João Batista: “Neste momento ocorrem-me três palavras, reconhecimento, motivação e responsabilidade. Com o Prémio João Cordeiro e com o apoio da Associação Nacional das Farmácias vamos levar o projeto, com muita motivação e energia, a todas as farmácias portuguesas e, quem sabe, além-fronteiras”, assegurou.

Na cerimónia, o Presidente da ANF referiu que o Prémio João Cordeiro – Inovação em Farmácias “surge pelo nosso compromisso com a inovação, de percorrer os caminhos antes de eles existirem”. De acordo com Paulo Cleto Duarte, esta é uma iniciativa importante para o setor das farmácias porque permite “promover a união entre quem está de fora e vê oportunidades que nós que estamos cá dentro ainda não conseguimos visualizar, e nos desafiam, levando-nos a um patamar diferente de resolução de problemas concretos de saúde, mas também de conveniência e proximidade com os portugueses”.

O Prémio João Cordeiro é uma iniciativa única em Portugal. Promovida pela Associação Nacional das Farmácias, dirige-se a todas as boas ideias e vontade de as implementar e não apenas a farmacêuticos. O facto de premiar projetos a concretizar e não realizações passadas contribui igualmente para a sua singularidade. O valor do prémio é de 20 mil euros.