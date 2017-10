Campanha de vacinação da CMF volta a decorrer sábado em São Pedro

Shares

A Câmara Municipal do Funchal realiza esta semana, na Junta de Freguesia de São Pedro, mais duas sessões da sua campanha de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica para cães com mais de três meses de idade. A campanha desta semana destina-se, em específico, a animais pertencentes a residentes na freguesia e decorre esta quarta-feira à tarde (18 de outubro, das 18h às 19h), e no próximo sábado de manhã (21 de outubro), das 10h às 12h. Recorde-se que a campanha já percorreu até agora as freguesias de Santa Luzia, São Martinho, Imaculado Coração de Maria e São Gonçalo.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, enaltece “tratar-se de uma campanha gratuita promovida pelo Município, em colaboração com todas as Juntas de Freguesia do concelho, que engloba a vacinação, a colocação do chip e o registo dos animais. As sessões nas quatro primeiras freguesias foram um sucesso e este é um esforço determinante para o controlo de existência destes animais.”

A autarca remata que estas ações representam “um grande passo em prol da causa animal e da saúde pública e são uma oportunidade importante para os munícipes portadores de animais domésticos, pelo que vale a pena seguir com atenção o calendário desta iniciativa, que vai passar por todas as freguesias do Funchal.”