O Rali Porto Santo Line foi cancelado. A informação foi avançada pelo Rali Porto Santo Line 2017, em comunicado: «A Organização informa estar inviabilizada a realização do Rali Porto Santo Line 2017, em virtude dos anunciados abandonos e/ou incertezas de participação de diversas equipas do Campeonato de Ralis “Coral” da Madeira. Esta realidade traduz-se na fraca competitividade para as posições cimeiras nas últimas duas provas do campeonato, mesmo tendo em conta as diversas disputas para classificações em diversos grupos e classes.

Igualmente, a consequente desadequada data de realização do Rali Porto Santo Line, em 2017 revelará uma inevitável baixa mobilização de adeptos a deslocar-se ao Porto Santo durante o Rali.

Esta decisão foi seriamente ponderada e equacionada, em conjunto com o patrocinador Porto Santo Line, tendo em conta os aspetos desportivos, sociais e financeiros, sem que a mesma ponha em causa a realização do Rali Porto Santo Line em anos futuros.

Estamos certos que, os praticantes, os agentes do automobilismo e os adeptos compreenderão a decisão tomada. Aos concorrentes, deixamos uma palavra de agradecimento, não só pela vontade de participar no Rali como também, na compreensão para a decisão tomada e esperamos que atinjam os objetivos desportivos a que se propuseram.

O Automóvel Clube Concelho Santacruz (Organizador)

A Porto Santo Line (Patrocinador).».