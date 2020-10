Porto Santo: Viagens canceladas devido ao mau tempo

Segundo informação da Porto Santo Line (PSL): «Devido às más condições meteorológicas previstas para os próximos dias e amplamente divulgadas pelas entidades públicas, a Porto Santo Line informa que as viagens dos próximos dias 18 (domingo) e 19 (2ªf) de outubro (FNC-PXO e PXO-FNC), serão canceladas, pois põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros. Para alteração de passagens, os passageiros deverão dirigir-se a um dos nossos balcões ou contactar 291 210 300 (dias úteis das 9h às 12h30 e das 14h às 18h). Lamentamos o incómodo causado».

