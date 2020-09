Assistência a embarcação “TRÊS IRMÃOS”

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) em coordenação com o Capitão do Porto do Porto Santo, coordenou,durante a manhã do dia 07 de setembro, uma operação de assistência a uma embarcação de bandeira portuguesa, denominada “TRÊS IRMÃOS”, junto ao Ilhéu de Cima, que solicitou assistência em virtude de se encontrar sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria, encontrando-se desta forma incapacitado de aproximar-se da marina do Porto Santo, local onde pretendia atracar.

O alerta foi recebido às 08h45m no MRSC Funchal, tendo sido de imediato ativado para o local a embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos “ISN-SR01” do Porto Santo.

Atendendo às condições meteorológicas no local, foi confirmada a necessidade de apoio para o reboque, tendo sido o mesmo efetuado pela embarcação salva-vidas “ISN-SR01”, tendo dado entrada em segurança pelas 10h00m na marina do Porto Santo.

Os dois tripulantes encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica. O Comando Local da Policia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência.