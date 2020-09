São Vicente entrega manuais escolares

A Câmara Municipal de São Vicente irá suportar os custos dos manuais escolares para todos os alunos do concelho que estejam a frequentar o Pré-Escolar e 1º Ciclo no ano letivo que se avizinha, num total de 9.586,08€ + IVA.

No próximo dia 9 de setembro, a partir das 10h00, o executivo da Câmara Municipal de São Vicente procede à entrega dos manuais escolares aos alunos do concelho. Desta forma, o executivo vicentino irá percorrer as freguesias do concelho e entregar os livros aos alunos da EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura e da EB1/PE e Creche de São Vicente.

«Esta é uma medida que vai de encontro ao que tem sido a regra por parte do Município de São Vicente no que diz respeito à educação, no apoio prestado às famílias, de forma a atenuar as despesas dos agregados familiares com a educação, numa medida que abrange cerca de 200 alunos do concelho de São Vicente».