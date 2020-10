Nas bancas a edição 1087 do Tribuna da Madeira

“A cidade não está mais suja”, diz a CMF

A Cara Municipal do Funchal (CMF) decidiu realizar uma “operação inédita”, envolvendo mais de 100 funcionários da autarquia em actividades de limpeza urbana e desobstrução de sarjetas – para preparar a época das chuvas. O presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, considera que a cidade “não está mais suja”. Mas não tem sido essa a opinião do PSD, que há muito aponta para o “desinvestimento” no Parque de Máquinas.O PCP fez uma análise à situação económica e social na Região Autónoma da Madeira e chegou à conclusão que é necessário um debate com carácter de urgência na Assembleia Legislativa. As razões foram divulgadas no passado sábado.O Governo Regional vai construir um novo campo de futebol em Câmara de Lobos, uma infraestrutura que Miguel Albuquerque justifica pelos “efeitos multiplicadores” na Economia e na Saúde, assim como na “formação desportiva integral dos jovens”. A obra vai para o terreno em 2021 e deverá custar 5 milhões de euros.O Grupo Parlamentar do PS-M considera que os apoios do Governo Regional às empresas fazem-se à conta de anúncios de medidas desadequadas e, nalguns casos, mesmo “insuficientes”. Em conferência de imprensa, realizada na última sexta-feira, o deputado Sérgio Gonçalves mostrou-se preocupado com a situação económica e social que se vive na Região Autónoma da Madeira, exemplificando com o aumento do desemprego e o número de insolvências que tem vindo a disparar.A viatura com equipamento de detecção de fugas nas redes de água potável adquirida pela Câmara Municipal do Funchal está em fase de teste há cerca de um mês e já registou 60 fugas de grandes dimensões no concelho. Miguel Silva Gouveia diz que o investimento de 100 mil euros permitirá uma melhor gestão das infraestruturas. A autarquia tem vindo a ser acusada pelo Governo Regional de não investir nas redes.A madeirense Sara Cerdas uniu-se na quarta-feira a vários eurodeputados no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para defender a manutenção do orçamento do POSEI no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual 21-27.Redução de impostos e aumento do investimento público. É assim que Miguel Albuquerque preconiza o próximo Orçamento Regional. O documento procurará atenuar os efeitos pandémicos no emprego, na viabilidade das empresas e no rendimento das famílias. Cafôfo já disse que quer “convergência” em matéria fiscal.A Secretaria Regional do Mar e Pescas, através da Direcção Regional de Pescas, vai desenvolver acções de sensibilização junto dos pescadores que visam as boas prácticas ambientais que conduzam à redução e recolha do lixo marinho e gestão do lixo produzido a bordo das embarcações. Estas visam, ainda, melhorar a gestão dos resíduos no porto de pesca do Funchal, o porto-piloto para o desenvolvimento da iniciativa, neste caso dotando-o de infraestruturas adequadas para a recepção dos resíduos trazidos pelas embarcações de pesca que se associem ao projecto.O PSD-Porto Santo congratulou-se com os voos anunciados pela TAP que, a partir de Novembro, fazem a companhia aérea regressar à ilha. Os social-democratas sublinharam esta terça-feira a importância das ligações, uma reivindicação que tem feito a nível nacional e junto da companhia. Uma “pressão” que a Comissão Política local espera que seja reforçada, a favor da necessária retoma económica da ilha.A 45ª Volta à Madeira em Bicicleta estará nas estradas este fim-de-semana, entre 9 e 11 de Outubro. O evento, que tem organização da Associação de Ciclismo da Madeira, foi apresentado quarta-feira nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal. Retorno aos concertos de forma continuada A Madeira Camerata, orquestra de cordas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), apresentou-se em concerto na quarta-feira, no Hotel Belmond Reid´s Palace, para interpretar obras de Pachelbel “Cânone”, Bach “Ária da Suite em Ré”, Haendel/Aslamasian “Passacaglia”, Corelli “Concerto Grosso em Ré maior Op.6 No.4 ”, Vivaldi “Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151” e Soares da Costa “Homenagem”.A Madeira é um exemplo de planeamento, financiamento, construção, modernização e manutenção de estradas. A convicção é do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, que esta semana recebeu os membros da «Road Association of North-East Slovenia», a quem mostrou “o excelente aproveitamento dos fundos estruturais na Região que permitiram o desenvolvimento e a melhoria da qualidaOs vereadores social-democratas na Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentaram na terça-feira, ao executivo municipal, um requerimento para a convocatória de uma reunião de Câmara Extraordinária”. Isto porque consideram “inaceitável que o Funchal funcione em autogestão”.

