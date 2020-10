O Presidente do Governo Regional reiterou hoje que as medidas de prevenção e contenção da COVID-19 na Região não permitem a promoção ou a autorização de festividades como as noites do mercado

Miguel Albuquerque afirmou que a Região manterá as tradições de Natal e de fim-de-ano, designadamente as iluminações e o espetáculo pirotécnico na passagem de ano, mas algumas festividades públicas, que geram uma elevada concentração de pessoas, não podem ser promovidas ou autorizadas face à presente situação pandémica. E indicou: “As noites do mercado não vamos autorizar”. Explicando: “Como é constatável, em anos anteriores, são convívios alargados a milhares de pessoas, onde não é possível promover ou assegurar o distanciamento. E isso não é conveniente, nem é favorável às medidas de contenção e de prevenção que nós, neste momento, precisamos de tomar”.

O governante assegurou ainda que gosta do convívio na rua que as festividades de Natal e de Fim-de-Ano tradicionalmente proporcionam, mas, este ano, devido às razões enunciadas e facilmente atendíveis, não é conveniente a sua realização.