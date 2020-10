Escola da Ribeira Brava assinala os 16 anos

Ricardo Nascimento voltou hoje à Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, na qualidade de presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, para participar na cerimónia solene do 16º aniversário do estabelecimento escolar.

Recorde-se que antes de assumir os destinos do município ribeirabravense, o autarca, que é também professor de Matemática, exerceu, entre 2004 e 2013, funções de diretor daquela escola, tendo também pertencido à comissão instaladora da mesma.

Ao usar da palavra na cerimónia solene, Ricardo Nascimento apelou aos alunos presentes que trabalhassem para o sucesso para que “a sua história tenha um fim feliz”.

“E também compete ao conselho executivo, à Secretaria Regional de Educação e à própria câmara dar-vos condições para que vocês (alunos) trabalhem para que a vossa história seja bonita e tenha um final feliz”, complementou o edil.

Nesse sentido, o autarca recordou que a Educação é uma grande aposta do Município da Ribeira Brava, razão pela qual tem sido dado apoio a todos os estabelecimentos de ensino do concelho, dando como exemplos: a atribuição de vouchers para a aquisição de material escolar, o apoio através da cedência de manuais escolares e, no caso do 7º ano, a disponibilização de manuais digitais através de uma parceria com a Secretaria Regional de Educação.

Dado que vivemos em plena pandemia provocada pela COVID 19, Ricardo Nascimento aproveitou para anunciar que a autarquia irá entregar duas máscaras a cada aluno das escolas do concelho da Ribeira Brava, salientando que as mesmas “serão executadas por mão de obra regional”.

A cerimónia solene contou também com a atribuição de prémios de mérito aos melhores alunos dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, com momentos musicais e de poesia, bem como serviu para assinalar os “Erasmus Day” e homenagear alunos e professores do Ensino Especial.