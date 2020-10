Sessões Científicas foram retomadas

A retoma destas sessões científicas que promovem o debate e a discussão de assuntos clínicos contou com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

As sessões foram retomadas depois do período de interregno derivado da pandemia da Covid-19.

Estas sessões têm como principal objetivo uma abordagem transversal de toda a instituição na transmissão e aquisição de conhecimentos com impacto na vida diária do serviço de saúde.

Retomaram, ontem, dia 15 de outubro, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça as Sessões Científicas (anteriormente designadas por sessões clínicas), numa iniciativa da Direção Clínica do SESARAM.

