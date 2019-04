Afluência anormal à Urgência: 32 pessoas aguardam por solução de internamento

Através de uma nota informativa, enviada no início da tarde de hoje, o SESARAM transmite o seguinte: «O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E) informa que no dia de hoje, 29 de abril, na sequência da afluência anormal, este fim de semana, ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça aguardam, atualmente por internamento 32 pessoas no Serviço de Urgência. A maioria são pessoas com mais de 70 anos, doentes crónicos, acamados, provenientes do domicilio e de alguns lares existentes na RAM.

Prevê-se que ao longo dia de hoje, 29 de abril, sejam encontradas soluções para providenciar o internamento destes doentes, nomeadamente no Serviço de Medicina Interna. Ate lá irão permanecer na sala de observação do Serviço de Urgência.

Uma vez mais o SESARAM apela à população o uso criterioso do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, só em caso de urgência. Caso necessite de algum tipo de cuidado de saúde, não urgente, por favor privilegie o seu Centro de Saúde, e/ou os Serviços de Atendimento Urgente.

Importa sublinhar que a gestão de vagas de internamento no Hospital Central do Funchal está condicionada pelo elevado número de altas clínicas existentes na instituição.

O recurso adequado aos serviços disponíveis no SESARAM irá possibilitar uma melhor resposta na prestação de cuidados de saúde».