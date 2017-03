Saúde envolve todo o governo na promoção da alimentação saudável

O Governo prepara uma estratégia regional para a promoção da alimentação saudável. A primeira reunião do grupo de trabalho intersectorial para a preparação desta Estratégia Regional decorreu hoje na secretaria regional da Saúde com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Esta estratégia será transversal e por isso reúne representantes de vários departamentos do Governo Regional da Madeira, nomeadamente as secretarias da Educação; da Inclusão e Assuntos Sociais; da Agricultura e Pescas, da Saúde ( IASAÚDE e SESARAM). Este grupo é coordenado pela Saúde, através do IASAÚDE e SESARAM.

A evidência científica reconhece os hábitos alimentares inadequados como um dos principais fatores de risco modificáveis nas doenças crónicas, que representam 68% de das principais causas de morte.

A Secretaria Regional da Saúde na convicção que as bases da saúde e do bem-estar encontram-se maioritariamente fora do sector saúde apela à intervenção intersectorial para a criação de ambientes saudáveis, com o desígnio de garantir a saúde e o bem-estar da população, a sustentabilidade ambiental, a equidade no acesso à alimentação e potenciar o desenvolvimento económico, através de valor acrescentado e de emprego.

A promoção e disponibilidade física e económica dos alimentos, que se enquadram num padrão alimentar mais saudável, proporciona condições para que sejam progressivamente integrados nas rotinas diárias da população, mas a sua concretização requer o envolvimento por parte dos intervenientes na produção, distribuição e no consumo.

Numa nova ambição para a saúde pública dos madeirenses, a Secretaria Regional da Saúde propõe o entendimento entre os vários sectores num compromisso de ações concertadas com o objetivo comum: Promoção da Alimentação Saudável e Segura na população da Madeira.