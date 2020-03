Médica do SESARAM nomeada para ‘task force’

Margarida Câmara, médica especialista de Medicina Intensiva do SESARAM, foi nomeada pela Direção Geral da Saúde para integrar a ‘Task Force’ para a “operacionalização e a implementação de medidas para prevenção e controlo da infecção por novo Coronavírus – COVID-19”, previstas no Plano de Contingência.

A médica é também presidente da Comissão para o Coronavírus no SESARAM e Coordenadora Regional do «Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos».