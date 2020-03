«Praia Dourada» acolhe quarentena

O Hotel Praia Dourada, no Porto Santo, foi “disponibilizado gratuitamente” aos serviços de saúde para acolher as pessoas que irão chegar a partir de hoje à ilha e ficarão em auto-isolamento para fazer face às medidas de contingência implementadas pelo Governo Regional no âmbito do combate ao vírus Covid-19.

O alojamento é cedido pelo Grupo Sousa e, segundo a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, “ficará disponível para todos os não residentes e para algum residente no Porto Santo que por qualquer motivo não tenha condições no seu domicilio para cumprir com a quarentena decretada”.

“O Governo Regional agradece publicamente ao Grupo Sousa pela associação a esta causa regional, conter e prevenir a propagação do novo Coronavírus, COVID-19 na RAM”, lê-se em comunicado.