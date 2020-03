Aeroportos não vão encerrar

Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo não vão encerrar. A pretensão do Governo Regional, manifestada a 15 de Março por Miguel Albuquerque como forma de conter a propagação do coronavírus, não é compatível com “as leis nacionais e com os compromissos assumidos a nível europeu”. O anúncio foi feito por Irineu Barreto, o Representante da República para a Madeira.

Recorde-se que o presidente do Governo Regional reivindicou o encerramento dos aeroportos da Região Autónoma ainda antes de existir na Madeira o primeiro caso positivo de contágio através da doença. As excepções estavam previstas e incluíam as ligações dos residentes no Porto Santo e de doentes que necessitassem de se deslocar a outros locais por motivos de saúde, assim como o transporte de medicamentos e bens essenciais.