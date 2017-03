LREC promove jornada de inspeção ao Forte de São João Baptista

O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) organiza, a 26 e 27 de março, uma Jornada de Inspeção Pedagógico-Científica ao Forte de São João Baptista, em Angra do Heroísmo, numa iniciativa conjunta com a Universidade de Coimbra que visa a reflexão e debate em torno da promoção e salvaguarda desta estrutura.

A Jornada Pedagógico-Científica tem como objetivo o estudo “in loco” da edificação, incluída na Lista do Património Mundial da UNESCO, quer do ponto de vista técnico-científico, quer no que se refere à definição de uma estratégia de intervenção e gestão, tendo particular enfoque na Igreja, na Porta de Armas, no antigo paiol e em alguns dos baluartes da muralha.

A iniciativa, aberta a grupos multidisciplinares (professores, estudantes, profissionais de diferentes áreas) envolve o reconhecimento do local e o diagnóstico de alguns aspetos do mesmo, procedendo-se posteriormente ao debate sobre as propostas de preservação do Forte.

Os materiais recolhidos e produzidos serão arquivados pelo LREC e pela Universidade de Coimbra, que ficarão autorizados ao seu eventual uso pedagógico, técnico ou científico. Os interessados em participar podem obter mais informações e efetuar a sua inscrição no endereço eletrónico www.lrec.azores.gov.pt.