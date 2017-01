LREC apresenta novo ensaio de calibração de peneiros

O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) efetuará no próximo dia 30 de janeiro, pelas 11horas, a apresentação do novo ensaio de calibração de peneiros. Os peneiros são normalmente utilizados em ensaios de agregados e solos, podendo ter outros fins, inclusive fora do âmbito da construção civil. A sua calibração consiste na execução de medições dimensionais, de modo a verificar se os mesmos cumprem as tolerâncias exigidas nas normas de fabrico.

O equipamento utilizado para a calibração de peneiros no LREC, consiste numa máquina de medição por visão, do tipo CNC, da marca Mitutoyo e modelo Quick Vision 302 APEX PRO. Esta máquina é semelhante a outras já existentes em laboratórios de calibração no continente português, pelo que as empresas localizadas nos Açores têm agora a possibilidade de calibrar os seus peneiros na Região, poupando assim nos custos associados ao embalamento e transporte dos peneiros para calibração no continente e agilizando o tempo distendido neste processo. A calibração de peneiros já foi auditada pelo IPAC, encontrando-se a aguardar a formalização da sua acreditação durante o primeiro trimestre deste ano.

Todas as empresas que utilizem peneiros no seu processo produtivo, bem como outros interessados no tema, são assim convidadas a assistir a esta apresentação, bem como à calibração em tempo real de um peneiro.

Para participar, basta deslocar-se à Unidade Laboratorial de Metrologia do LREC na próxima segunda-feira dia 30 de janeiro pelas 11horas. Sendo de outra ilha, os interessados podem inscrever-se e assistir pela internet a esta demonstração, a partir do local indicado no separador evento do site do LREC http://www.azores.gov.pt/gra/ srtt-lrec/.