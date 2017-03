Funchal acolhe XI Conferência Anual de Turismo

A delegação regional da Madeira da Ordem dos Economistas vai organizar, no dia 12 de maio, no Funchal, a XI Conferência Anual de Turismo. O evento, que irá decorrer no Casino da Madeira, terá como temática central as “Marcas”.

Entre os presentes, destaque para o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho e o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus. A conferência contará, ainda, com nomes como Carlos Coelho da Ivity e Francisco Sá Nogueira, da PwC, que irá fazer uma análise à marca Madeira.

Temas como o Design Thinking, a sustentabilidade dos destinos e os novos desafios do Turismo mundial são alguns dos assuntos que irão ser debatidos no Casino da Madeira.