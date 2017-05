Altice vai abandonar marcas PT e Meo

A Altice, dona da PT Portugal, vai abandonar a marca PT e Meo e assumir uma única identidade global. A mudança irá acontecer dentro dos próximos 12 meses.

Em Portugal, as marcas Sapo, Moche e Uzo, por serem dedicadas a segmentos específicos) irão manter-se. O projecto do grupo passa por convergir toda a sua oferta de telecomunicações, conteúdos e publicidade, tornando-a de alcance internacional e forte peso no digital, explicou Michel Combes, presidente executivo do grupo. Uma ambição que só é possível com uma única “identidade global”.

A nova marca Altice está à ser preparada há 12 meses e o processo acelerou desde o início deste ano, segundo o jornal Público. A decisão de unir as marcas deve-se também ao facto da Altice estar a competir numa paisagem global com designações como o Facebook e a Google.