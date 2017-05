Iker Casillas pode estar de saída do FC Porto, avança a imprensa espanhola desta terça-feira. O internacional espanhol tem contrato com o FC Porto até Junho de 2017, mas ainda não renovou, e poderá estar de saída para o Liverpool.

Segundo escreve o jornal espanhol AS, o guardião do FC Porto de 36 anos está de saída do Dragão e tem várias propostas em carteira, sendo a mais vantajosa do ponto de vista desportivo a do Liverpool, clube que vai disputar a Liga dos Campeões na próxima época.

De acordo com a informação veiculada pela referida publicação, Iker Casillas pode até já ter um pré-acordo com o emblema de Anfield uma vez que o seu vínculo ao FC Porto termina em Junho de 2017 e não foi renovado.

Para além da proposta do Liverpool, o jornal AS adianta ainda que Casillas tem em mãos outras propostas de clubes da Turquia, Qatar e China, mas que a possibilidade de jogar na Premier League e na Liga dos Campeões deixam o guardião de 36 anos mais inclinado para assinar pelos ‘reds’.

O antigo guarda-redes do Real Madrid chegou ao FC Porto em 2015 e pode sair do clube sem qualquer título conquistado. Esta época participou em 43 jogos e sofreu apenas 23 golos.