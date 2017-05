Keep Razors Sharp no Festival Nuits Sonores

Depois de Inglaterra e Espanha (onde ganharam o Prémio Revelação nos Pop-Eye Awards 2015 e foram considerados a 3ª Melhor Banda Rock Ibérica), os Keep Razors Sharp seguem agora para França onde vão atuar no Festival Nuits Sonores em Lyon no dia 26 de maio.

Criado em 2002 como um “laboratório cultural, artistico e urbano”, este festival tornou-se, nos últimos 15 anos, numa curadoria das representações mais modernas e cutting edge nas areas da cultura independente, electrónica e digital. Depois de dar Carta Branca a Varsóvia, Bruxelas, Tokyo, Nova Iorque e Seol, este ano é a vez de Carte blanche to Lisbonne que contará também com The Legendary Tigerman, Jibóia e Pega Monstro.

A banda, que passou este final de semana pelo Maus Hábitos, no Porto, está neste momento em estúdio a preparar o seu segundo álbum, e passará, em julho, pelo Festival Mêda+.