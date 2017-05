Marcelo apela ao ensino de português no Luxemburgo

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou esta terça-feira aos portugueses no Luxemburgo para que inscrevam os filhos nas aulas de português.

“Apelo aos portugueses para que inscrevam os seus filhos no ensino que foi recriado com um acordo entre os dois governos”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas no primeiro dia da visita de Estado ao Luxemburgo.

O ensino complementar, fora do horário escolar, foi já criticado por representantes da comunidade portuguesa no Luxemburgo, por considerarem que os pais não têm condições de vida que lhes permitam levar os filhos a estas aulas, o que não acontecia quando a oferta era no ensino integrado e os alunos estavam na escola.