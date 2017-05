Família de Guardiola estava em local do atentado de Manchester

A mulher de Pep Guardiola e as duas filhas do casal estavam ontem à noite no concerto de Ariana Grande no Manchester Arena, em Manchester (Inglaterra), local que sofreu um atentado que provocou 22 mortos, entre eles crianças.

O jornal espanhol El Mundo Deportivo relata que apesar de estarem bem, as três familiares do treinador do Manchester City viveram alguns momentos de pânico.

Uma conta de Twitter associada a Pep Guardiola deu os pêsames às famílias das vítimas.

“Em choque. Não consigo acreditar o que aconteceu esta noite. envio as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e amigos dos afectados”, pode ler-se.