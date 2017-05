Guarda-redes da Seleção Nacional homenageado em Leiria

Rui Patrício, guardião da Seleção Nacional, foi homenageado na sua terra natal, Leiria, ao inaugurar a estátua que retrata a mítica defesa na final do Euro-2016, que terminou com a vitória de Portugal.

O guarda-redes da Equipa das Quinas esteve presente na inauguração do monumento, que tem quatro metros de altura, feito em bronze, e não escondeu a enorme satisfação pela homenagem: “É grande orgulho para mim estar aqui. Esta é a minha casa. Tenho de agradecer à minha família, amigos, treinadores e colegas que me acompanharam. Quando entro em campo, Leiria entra em campo. Não estou só a representar Portugal, mas também esta cidade. Esta estátua também é vossa, assim como o troféu que ganhámos. Esta estátua representa este troféu. É um grande orgulho ter uma estátua na minha cidade. Que seja exemplo para crianças que lutam para chegar ao topo, seja no futebol ou noutra área qualquer. O mais importante é não desistir de nada”, realçou.

A representar a FPF esteve o diretor João Vieira Pinto. O antigo internacional português foi colega de Patrício no Sporting CP e deixou grandes elogios ao guarda-redes da Seleção Nacional: “É uma justa homenagem a um dos heróis nacionais. Fui colega dele, tem tido um percurso exemplar, é um profissional exemplar. No Euro’2016 teve uma prestação enorme. Todos os jogos foram muito difíceis, mas passou sempre segurança e tranquilidade ao grupo. Foram defesas fundamentais para chegarmos ao sucesso e ainda tem muito para nos dar”, sublinhou o diretor da FPF.

Fonte: www.fpf.pt