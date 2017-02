Portugal vence Holanda no Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A Seleção Nacional sub-16 subiu à liderança do grupo do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, ao vencer a congénere da Holanda, por 2-1, em jogo a contar para a 2.ª jornada da competição. Jair Tavares, no último minuto, aproveitou uma falha da defesa adversária e carimbou o triunfo.

O início do encontro trouxe duas equipas muito encaixadas, sem grandes espaços ou oportunidades para desequilibrar. À passagem do minuto 15’, Ronaldo Camará isola Félix Correia perante o guardião Bakker, mas o extremo esquerdo acaba por não conseguir fazer o 1-0. A partir desse lance, Portugal foi claramente superior, ia controlando as incidências da partida e começou a criar perigo na frente com maior frequência.

A equipa portuguesa estava a dominar o encontro e a construir oportunidades claras de golo (a Holanda não tinha chances de golo) e, à passagem dos 35’, Ronaldo Camará ganha a bola no miolo, conduz em velocidade e, à entrada da área, remata forte inaugurando o marcador (a bola ainda sofreu um desvio que traiu Bakker).

A segunda metade do encontro foi, novamente, marcada pelo domínio da armada lusa. Aos 58′, Portugal chegou mesmo a festejar, mas o golo de Félix Correia foi anulado por fora-de-jogo. Perto do fim, e numa altura em que os holandeses procuravam a igualdade em desespero, Burger fez, de cabeça, o 1-1. Mesmo em cima do apito final, Jair Tavares tornou-se o herói da partida: mau alívio da seleção holandesa dentro da área, com o extremo português, recém-entrado, a carimbar o triunfo com um remate virtorioso de primeira.

Importa referir que a França, no outro jogo da 2.ª jornada, goleou a Alemanha por 4-1.

A Equipa das Quinas, orientada por Rui Bento, lidera o grupo com 5 pontos conquistados, enquanto que a França surge no 2.º lugar, com 4 pontos. Alemanha segue com 2 pontos e a Holanda tem um.

Fonte: www.fpf.pt