Governo assegura acesso de docentes e técnicos de educação a formação disponibilizada no continente

O Secretário Regional da Educação e Cultura assegurou sexta-feira, em Lisboa, junto da Secretaria de Estado da Educação, o acesso de professores e técnicos de educação dos Açores à formação que é disponibilizada no continente no âmbito da promoção do sucesso escolar.

Avelino Meneses, que falava no final de uma reunião de trabalho com o Secretário de Estado da Educação, salientou o facto de João Costa ter reconhecido o ProSucesso – Açores pela Educação, que se encontra em implementação desde setembro de 2015, como “inspirador” do programa nacional de promoção do sucesso escolar que está em vigor desde abril de 2016. “A reunião foi gratificante, na perspetiva dos Açores, porque o Secretário de Estado reconheceu que o texto do nosso ProSucesso foi inspirador da construção do programa nacional de promoção do sucesso escolar”, frisou o titular da pasta da Educação.

Avelino Meneses afirmou que, deste encontro com o Secretário de Estado e da experiência entretanto colhida, resulta que “a promoção do sucesso escolar passa fundamentalmente pela alteração de metodologias, pela alteração de comportamentos, inclusivamente na sala de aula, o que acarreta necessariamente a formação dos professores”.

Nesta deslocação a Lisboa, o Secretário Regional esteve também reunido com o administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme D’Oliveira Martins. “Existe uma vontade de colaboração mútua”, salientou Avelino Meneses, acrescentando que essa colaboração poderá passar pela implementação de uma experiência piloto de combate ao insucesso escolar através das novas tecnologias e consequente formação dos docentes.